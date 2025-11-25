Банковского трейдера впервые отстранили от торгов

Петербургская биржа впервые применила самое жесткое наказание к компании «Совкомбанк товарный трейдинг» и отстранила объединение от торгов на десять сессий, сообщает «Коммерсант» Это первый подобный случай в практике регулирования. Причиной санкций стал массовый выкуп нефтепродуктов на одном базисе, объем которого превысил лимит.

В «Совкомбанке товарный трейдинг» объяснили свои действия «реализацией операционного риска» и указали на распространенность подобных случаев на рынке. Они также отметили, что произошедшее не отразится на их деятельности. Ранее «Совкомбанке товарный трейдинг» уже получал штрафы по этому критерию в мае, июле, июне и августе.

На бирже рассказали, что трейдерская компания сразу после корректировки рыночной стоимости массово подала заявки на приобретение по максимально возможной цене. В итоге «Совкомбанк товарный трейдинг» скупил более трети объема на одном базисе НПЗ, превысив лимит.

Ранее сообщалось, что МосБиржа обсуждает с участниками рынка увеличение продолжительности торгов в субботу и воскресенье. Также не исключается увеличение продолжительности вечерних часов. Сейчас сессии проходят с 09:50 до 18:59 по московскому времени.