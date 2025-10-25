МосБиржа может изменить правила проведения торгов МосБиржа может продлить время проведения торгов в выходные дни

МосБиржа обсуждает с участниками рынка увеличение продолжительности торгов в субботу и воскресенье, рассказал управляющий директор МосБиржи Борис Блохин. Также возможно увеличение продолжительности вечерних часов. Сейчас сессии проходят с 09:50 до 18:59 мск, передает РБК.

Если говорить гипотетически, возможно, это может быть увеличение прежде всего части вечерних часов в ходе торгов в выходные дни, потому что мы видим, что вечерняя торговая сессия более активна по будням, нежели утренняя торговая сессия, — сказал он.

Тем временем на Петербургской Бирже начались торги физическим золотом в слитках. Торговля организована с использованием совместной инфраструктуры самой биржи и компании «Гознак», при этом Московский монетный двор выступает поставщиком слитков для расчетов по сделкам.

Несколько дней назад фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex снизился более чем на 6% и впервые с 13 октября опустился ниже $4100 (333,5 тыс. рублей) за тройскую унцию. Цена драгметалла упала на 6,11% и составила $4093 (332,9 тыс. рублей) за унцию.