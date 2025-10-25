Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 18:54

МосБиржа может изменить правила проведения торгов

МосБиржа может продлить время проведения торгов в выходные дни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МосБиржа обсуждает с участниками рынка увеличение продолжительности торгов в субботу и воскресенье, рассказал управляющий директор МосБиржи Борис Блохин. Также возможно увеличение продолжительности вечерних часов. Сейчас сессии проходят с 09:50 до 18:59 мск, передает РБК.

Если говорить гипотетически, возможно, это может быть увеличение прежде всего части вечерних часов в ходе торгов в выходные дни, потому что мы видим, что вечерняя торговая сессия более активна по будням, нежели утренняя торговая сессия, — сказал он.

Тем временем на Петербургской Бирже начались торги физическим золотом в слитках. Торговля организована с использованием совместной инфраструктуры самой биржи и компании «Гознак», при этом Московский монетный двор выступает поставщиком слитков для расчетов по сделкам.

Несколько дней назад фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex снизился более чем на 6% и впервые с 13 октября опустился ниже $4100 (333,5 тыс. рублей) за тройскую унцию. Цена драгметалла упала на 6,11% и составила $4093 (332,9 тыс. рублей) за унцию.

торги
Мосбиржа
финансы
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто имя анонимного спонсора Пентагона на $130 млн
В Госдуме предупредили о травмоопасном тренде среди подростков
Принц Эндрю целыми днями играет в видеоигры
Лепс попал в больницу после скандального концерта: подробности, что с ним
Причастного к преступлениям в Курской области американца ликвидировали
В Минэнерго рассказали, как обстоят дела с угольной отраслью
Титов назвал преимущество торговли России и Китая в нацвалютах
Мужчины в России начали массово скупать один предмет
Кредитный рейтинг Франции стал негативным
«Последние 10 лет»: сын Золотницкого назвал причину его смерти
Назван регион Украины, который РФ может частично взять к 15 января 2026-го
Крупнейший производитель тормозной аппаратуры получит 2,5 млрд рублей
МосБиржа может изменить правила проведения торгов
ПВО сбила шесть БПЛА над двумя российскими регионами
Школьники напали на пенсионерку в автобусе
Тренер УНИКСа раскрыл, почему его команда проиграла ЦСКА
ФСБ возбудила дело против экс-тренера по кикбоксингу за бои на стороне ВСУ
Политолог раскрыл истинный смысл фразы раввина Днепра об окончании СВО
В Раде обвинили командование ВСУ в «мясном» подходе к солдатам
Стало известно, кого избрали новым председателем «Справедливой России»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.