21 октября 2025 в 18:16

Стоимость золота показала самое сильное падение за четыре года

Стоимость золота опустилась ниже $4100 за тройскую унцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex снизился более чем на 6% и впервые с 13 октября опустился ниже $4100 (333,5 тыс. рублей) за тройскую унцию. Согласно данным торговой площадки, по состоянию на 17:45 мск цена драгметалла упала на 6,11% и составила $4093 (332,9 тыс. рублей) за унцию.

Однако к 17:50 мск падение замедлилось и котировки достигли $4126,3 (335,6 тыс. рублей) за унцию, что на 5,35% ниже базового уровня. По информации Bloomberg, это самое сильное внутридневное падение цен на золото за последние четыре года. При этом цены на другие драгметаллы также корректируются. Так, серебро, платина и палладий дешевеют на 6-8%.

Ранее экономист и финансовый эксперт Александр Гриф заявил, что покупка золота становится более выгодным вложением средств по сравнению с банковскими вкладами при горизонте инвестирования от пяти лет. По его словам, доходность вложений в драгметалл значительно превысила проценты по депозитам.

До этого на Петербургской Бирже начались торги физическим золотом в слитках. Торговля организована с использованием совместной инфраструктуры самой биржи и компании «Гознак», а Московский монетный двор выступает поставщиком слитков для расчетов по сделкам.

золото
биржи
фьючерсы
драгметаллы
