21 октября 2025 в 06:20

Финэксперт раскрыл, стало ли золото выгоднее банковских вкладов

Финэксперт Гриф: покупка золота выгоднее вклада на дистанции от пяти лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Покупка золота становится более выгодным вложением средств по сравнению с банковскими вкладами при горизонте инвестирования от пяти лет, заявил NEWS.ru экономист и финансовый эксперт Александр Гриф. По его словам, доходность вложений в драгметалл значительно превысила проценты по депозитам.

Мировые цены на золото обновили исторический максимум, превысив $4150 за унцию. По данным ЦБ, в 2024 году вложения в золото принесли около 44,6% прибыли в рублях, тогда как средняя доходность рублевых вкладов составила 15%. За первые девять месяцев 2025 года золото подорожало еще на 14%, а доходность вкладов — лишь на 1–2%. Депозит обеспечивает фиксированный гарантированный доход, а драгметалл не приносит процентов: заработать можно только на росте цены. В краткосрочном плане вклад часто выгоднее и безопаснее, но на длительном горизонте, от пяти лет и больше, золото превосходит депозит, особенно при высокой инфляции, — пояснил Гриф.

Он добавил, что в перспективе золото может вырасти в цене до $5000 за унцию. По словам финэксперта, при наступлении глобального кризиса котировки могут достичь показателей в $15 тыс.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цены на золото: прогнозируется подъем к $5000 за унцию в ближайшие годы. А некоторые аналитики считают, что при глобальном кризисе котировки могут достичь $10–15 тыс. Дополнительную поддержку рынку оказывают центробанки, рекордно увеличивая золотые резервы и сокращая долю доллара, — резюмировал Гриф.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова заявила, что вложение в индивидуальный инвестиционный счет позволяет вернуть налоговый вычет — 13% от внесенной за год суммы. По ее словам, на ИИС можно покупать различные активы.

инвестиции
вклады
советы
деньги
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
