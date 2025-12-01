День матери
01 декабря 2025 в 15:42

Глава Gunvor уйдет в отставку после слов о «кремлевской марионетке»

Глава компании Gunvor Group Торнквист объявил об уходе в отставку

Основной владелец, гендиректор и сооснователь одного из крупнейших мировых энергетических трейдеров Gunvor Group Торбьерн Торнквист объявил о своем уходе в отставку, говорится на сайте компании. Он также продаст свою 85-процентную долю в компании менеджменту.

Решение принято вскоре после того, как трейдер не смог приобрести зарубежные активы российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Топливный гигант попал под санкции США в октябре 2025 года, и попытка Gunvor совершить эту сделку вызвала резкую критику со стороны Вашингтона. Американский Минфин назвал компанию «кремлевской марионеткой» и заявил, что она никогда не сможет получить выгоду от подсанкционных активов.

Руководство Gunvor Group после ухода Торнквиста доверили Гэри Педерсену. Он возглавляет американское подразделение компании и присоединился к Gunvor в 2024 году, перейдя из Millennium Management LLC.

В сообщении Gunvor отмечается, что предложение о выкупе акций менеджментом было выдвинуто еще в 2022 году. Согласно сделке, ни Торбьерн Торнквист, ни члены его семьи, ни их представители не войдут в состав совета директоров или исполнительного комитета компании. Кроме того, у Gunvor не будет сторонних собственников.

Гэри Педерсен охарактеризовал смену руководства как «смену поколений». Он подчеркнул, что главная цель компании – сохранить свою лидирующую позицию на мировом энергетическом рынке как надежного и конкурентоспособного игрока.

Ранее бывший вице-президент и сооснователь ЛУКОЙЛа Леонид Федун продал свой пакет акций. Покупателем стала сама нефтяная компания. Доля предпринимателя в компании составляла 10%.

