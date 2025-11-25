День матери
25 ноября 2025 в 19:52

Московский пенсионер хотел обогатиться по хитрой схеме

Baza: пенсионер из Москвы попытался обмануть покупательницу его квартиры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Московский пенсионер оказался в центре скандала: его обвиняют в применении схемы для незаконного отъема недвижимости у покупателя, сообщил Telegram-канал Baza. Обманутая женщина подала заявление в полицию на продавца, который, по ее словам, заранее разработал мошенническую схему.

Пенсионер, продавший «однушку» за 8,3 млн рублей жительнице Саратова, вел себя интеллигентно, предоставил все необходимые документы, включая справки из ПНД, и даже рассказал, что установил «самозапрет» на продажу, опасаясь мошенников. Однако уже на следующий день после оформления сделки и получения денег мужчина обратился в полицию, заявив, что стал жертвой мошенников, которые якобы вынудили его продать квартиру под угрозой.

Сейчас на квартиру наложен арест. Суд должен установить, действовал ли пожилой мужчина под влиянием реальных преступников или сам является мошенником, сознательно использовавшим схему для двойного обогащения — получения денег и сохранения недвижимости.

Ранее многодетная мать из Красноярска потеряла квартиру за 5 млн рублей, в результате мошеннической схемы. Сделка выглядела прозрачной, но бывший владелец жилья изменил свое решение и обратился в суд, чтобы аннулировать договор. Пострадавшая утверждает, что все документы были получены от владельца, а тот называет себя жертвой обмана. С его слов, он не понимал последствий, когда продавал квартиру.

