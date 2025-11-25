День матери
Российские яхтсмены спасли десятки вьетнамцев во время мощного наводнения

Российские яхтсмены эвакуировали около 40 человек при наводнении во Вьетнаме

Фото: Hu Jiali/XinHua/Global Look Press
Группа российских яхтсменов, отдыхавших в Нячанге, оказала помощь местным жителям, пострадавшим от наводнения, передает Telegram-канал «Mash на спорте». Они эвакуировали около 40 человек с помощью двух катамаранов.

Сначала россияне укрылись от наводнения в домах местных жителей, а затем начали эвакуировать людей. Позднее к ним присоединились другие российские туристы. Совместными усилиями они организовали пункты сбора гуманитарной помощи.

Некоторые россияне оказали помощь вьетнамским гражданам, попавшим в больницу с травмами. Они стали донорами крови.

Ранее сообщалось, что в городе Хат Яй (Таиланд) проводится крупномасштабная операция по эвакуации населения из-за серьезного наводнения. Уровень воды в городе достиг 1,5–3 метров. Эвакуация началась по распоряжению местной администрации. Спасательные работы осложняются нехваткой специалистов и специального оборудования, поэтому к операции присоединились армейские подразделения.

До этого более 400 туристов были вынуждены покинуть свои отели из-за мощного наводнения в южной провинции Сонгкхла Таиланда. Власти переселили 402 туриста из 17 отелей в приюты в городе Хатъяй, остальных разместили на городском автовокзале. Гости из Малайзии были доставлены до пограничного пункта Сада.

Таиланд
россияне
спасения
наводнения
