День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 15:31

В РСТ ответили, есть ли в затопленном регионе Таиланда туристы из России

РСТ: в затопленной провинции Сонгкхла нет организованных туристов из России

Провинция Сонгкхла, Тайланд Провинция Сонгкхла, Тайланд Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В пострадавшей от наводнения провинции Таиланда Сонгкхла не зафиксировано организованных туристических групп из России, заявил NEWS.ru руководитель пресс-службы РСТ. По его словам, большинство россиян предпочитают отдыхать в других курортных районах королевства.

Туроператоры подтверждают: организованных туристов в этом районе [провинция Сонгкхла] из России нет. Возможно, есть самостоятельные туристы или релоканты. Но их количество подсчитать сложно. На текущий момент сведений о гражданах РФ среди эвакуированных из гостиниц не поступало. Основной туристический поток из нашей страны сосредоточен в других курортных зонах Таиланда — Пхукете, Паттайе, Самуи и Краби, где обстановка остается стабильной и туристической деятельности ничто не угрожает, — прокомментировал Абдюханов.

Ранее сообщалось, что более 400 туристов эвакуировали из 17 отелей на юге Таиланда из-за сильного наводнения. По последним данным, стихия разгулялась в южной провинции Сонгкхла.

Позднее стало известно, что российский турист из Новосибирска оказался в ловушке в затопленном отеле Таиланда. Уже четыре дня он и около 50 других гостей, включая детей, не могут быть эвакуированы.

туристы
россияне
Таиланд
наводнения
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе ограничат время продажи алкоголя
Акинфеев попал в Книгу рекордов России
Экс-нардеп ответил, почему не стоит ждать результат от мирного плана Трампа
Мечты о Голливуде, патриотизм, смерть Попова: как живет Александр Петров
Предсмертную волю Плисецкой исполнили
Воспитание шокером: мужчина озверел после смерти жены и стал истязать детей
«Евроворье»: Захарова высказалась о будущем российских активов за рубежом
Огромная пробка образовалась после ДТП на Киевском шоссе в Москве
Политолог оценил вероятность выхода Польши из Евросоюза
Детско-юношеский центр в Энергодаре попал под удар ВСУ
В РСТ ответили, есть ли в затопленном регионе Таиланда туристы из России
Юрист объяснил, что делать при потере багажа
Россиянин оказался в числе пленников затопленного тайского отеля
В Забайкалье предложили установить дополнительные выплаты за рождение детей
Появились кадры с дождавшимися российских солдат жителями Красноармейска
В Госдуме раскрыли, почему Зеленскому важно продолжение конфликта с РФ
На Западе узнали, какой пункт поменяли в мирном плане США
Агония Зеленского: зачем ВСУ бьют вглубь РФ, при чем тут Запад
Общественник рассказал, что ждет не сдавших экзамен детей мигрантов
Бойцов СВО освободили от транспортного налога на год в одном из регионов
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.