В РСТ ответили, есть ли в затопленном регионе Таиланда туристы из России РСТ: в затопленной провинции Сонгкхла нет организованных туристов из России

В пострадавшей от наводнения провинции Таиланда Сонгкхла не зафиксировано организованных туристических групп из России, заявил NEWS.ru руководитель пресс-службы РСТ. По его словам, большинство россиян предпочитают отдыхать в других курортных районах королевства.

Туроператоры подтверждают: организованных туристов в этом районе [провинция Сонгкхла] из России нет. Возможно, есть самостоятельные туристы или релоканты. Но их количество подсчитать сложно. На текущий момент сведений о гражданах РФ среди эвакуированных из гостиниц не поступало. Основной туристический поток из нашей страны сосредоточен в других курортных зонах Таиланда — Пхукете, Паттайе, Самуи и Краби, где обстановка остается стабильной и туристической деятельности ничто не угрожает, — прокомментировал Абдюханов.

Ранее сообщалось, что более 400 туристов эвакуировали из 17 отелей на юге Таиланда из-за сильного наводнения. По последним данным, стихия разгулялась в южной провинции Сонгкхла.

Позднее стало известно, что российский турист из Новосибирска оказался в ловушке в затопленном отеле Таиланда. Уже четыре дня он и около 50 других гостей, включая детей, не могут быть эвакуированы.