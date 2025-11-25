День матери
25 ноября 2025 в 08:35

Россиянин с инвалидностью впал в кому из-за испорченного йогурта в ФРГ

Российский турист с инвалидностью впал в кому в Германии после отравления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский турист с инвалидностью впал в кому в Германии после того, как съел испорченный йогурт, передает Telegram-канал Mash. Уточняется, что 26-летний мужчина провел месяц в реанимации, после чего клиника выставила ему счет в €250 тыс. (почти 23 млн рублей).

В материале говорится, что уроженец Астрахани с тяжелой формой СМА (спинальной мышечной атрофии) приехал на фестиваль Gamescom. Там съел йогурт и был госпитализирован с внутренним кровотечением, позднее состояние ухудшилось до сепсиса и поражения легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. В какой-то момент оказалось, что страховка не покрывает расходы, а новую оформить не удалось из-за российских документов.

Сейчас россиянина выписали. Состояние его оценивается как тяжелое — атрофия прогрессировала. При этом молодой человек лишился работы и всех денег за то время, что провел в больнице.

Ранее российская туристка скончалась в Аланье после того, как ее муж упал с балкона отеля. Мужчина получил тяжелые травмы и впал в кому. Предварительно, смерть его жены произошла от сердечного приступа.

Также туристка из РФ скончалась на пляже в районе Махмутлар в Аланье. По предварительным данным, причиной смерти был сердечный приступ. 70-летней женщине стало плохо у моря, а медики не смогли спасти ее.

