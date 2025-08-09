Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 00:56

Россиянка не пережила отдых на турецком пляже

Россиянка умерла на пляже в турецкой Аланье от сердечного приступа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристка из России скончалась на пляже в районе Махмутлар в Аланье, сообщил Sabah. Предварительно известно, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Погибшая — 70‑летняя Галина Татонкина — внезапно почувствовала резкое ухудшение самочувствия во время отдыха на пляже. По вызову прибыли медики и экстренно доставили женщину в одну из клиник Аланьи, однако спасти ее не удалось. Точная причина смерти будет установлена по результатам судмедэкспертизы, отмечает издание.

До этого сообщалось, что в Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге утонули две сестры возрастом 11 и 14 лет. Трагедия произошла в Выборгском районе, тела девочек обнаружили спасатели. В экстренные службы обратилась мать погибших — женщина запаниковала, после того как дети не вернулись с прогулки.

Ранее у берега в турецком Бодруме обнаружили акул. Спасателям пришлось экстренно вывести всех отдыхающих из воды. Нескольких хищников и дельфинов заметили с помощью дронов. Акулы двигались друг за другом. Отдыхающим пришлось ждать, когда они покинут прибрежную зону. Туристы позже вновь отправились купаться.

