Россиянка не пережила отдых на турецком пляже Россиянка умерла на пляже в турецкой Аланье от сердечного приступа

Туристка из России скончалась на пляже в районе Махмутлар в Аланье, сообщил Sabah. Предварительно известно, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Погибшая — 70‑летняя Галина Татонкина — внезапно почувствовала резкое ухудшение самочувствия во время отдыха на пляже. По вызову прибыли медики и экстренно доставили женщину в одну из клиник Аланьи, однако спасти ее не удалось. Точная причина смерти будет установлена по результатам судмедэкспертизы, отмечает издание.

