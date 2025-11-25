День матери
25 ноября 2025 в 08:05

Россиянам раскрыли важнейший нюанс пожарной безопасности на даче

Депутат Чаплин: удобный подъезд к даче облегчит тушение пожара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Правильно организованный подъездной путь к дачному участку является критически важным элементом пожарной безопасности, так как позволяет сотрудникам экстренных служб оперативно приступить к тушению возгорания, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что захламленные или заросшие проезды могут стать непреодолимой преградой для спецтехники в случае чрезвычайной ситуации.

Важно обеспечить безопасный подъезд спецтехники к дачному участку. Заставленные машинами и заросшие бурьяном узкие проезды могут помешать пожарным вовремя подойти к месту возгорания. Прошу председателей садоводческих товариществ и самих дачников следить за состоянием подъездных путей. Ширина проезда должна обеспечивать свободный проезд спецтехники. Это требование прописано в правилах, и его соблюдение может оказаться решающим в критической ситуации, — пояснил Чаплин.

По его словам, техническое оснащение участка также играет ключевую роль в предотвращении крупных пожаров. Он отметил, что каждый владелец обязан укомплектовать дом как минимум двумя огнетушителями, предварительно изучив инструкцию по их применению.

Каждый дачный дом должен быть укомплектован огнетушителями. Желательно, чтобы их было два: один в доме, второй в хозяйственном помещении. Изучите инструкцию по его применению. Кроме того, крайне полезно иметь на участке емкость с водой или песком. Также рекомендую установить в доме автономные дымовые извещатели. Это недорогие устройства, которые своим звуком способны разбудить ночью и предупредить об опасности, — подытожил Чаплин.

Ранее сообщалось, что во время подготовки дачи к зиме стоит проверить состояние электропроводки, очистить дымоход от сажи и осмотреть печь. Такой подход поможет избежать многомиллионных потерь. Только за первые три месяца 2025 года ущерб от пожаров в России превысил 6,8 млрд рублей, причем значительная часть возгораний пришлась на загородные участки.

