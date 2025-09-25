Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 14:40

Россиянам рассказали, как не потерять миллионы при подготовке дачи к зиме

Lenta.ru: во время подготовки дачи к зиме рекомендуется проверить проводку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время подготовки дачи к зиме стоит проверить состояние электропроводки, очистить дымоход от сажи и осмотреть печь, чтобы избежать многомиллионных потерь, передает Lenta.ru со ссылкой на экспертов. По данным МЧС, за первые три месяца 2025 года ущерб от пожаров в России превысил 6,8 млрд рублей, причем значительная часть возгораний пришлась на загородные участки.

Правильно «законсервированная» дача спокойно переживает зиму — материалы не отсыревают и не теряют формы, а весной владельцы не сталкиваются с дополнительными расходами, — говорится в материале.

Специалисты также советуют проверить щиток и очистить участок от сухих растений и мусора. При этом, по их словам, особое внимание нужно уделить пожарной безопасности вокруг отопительных приборов, поскольку наиболее частыми причинами пожаров становятся аварийная работа проводки, неисправные печи и неосторожное обращение с огнем.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что получить участок земли или дачу от государства можно бесплатно. Чаще всего участки предоставляются в рамках ориентированных на поддержку социальных и профессиональных групп региональных программ. Например, на земельный участок могут рассчитывать семьи с тремя и более детьми.

Читайте также
Перенесет тень, засуху и редкий полив: неприхотливый многолетник будет радовать до осени
Общество
Перенесет тень, засуху и редкий полив: неприхотливый многолетник будет радовать до осени
Уникальное растение с серебристыми «монетками»: успейте посадить многолетник в октябре
Общество
Уникальное растение с серебристыми «монетками»: успейте посадить многолетник в октябре
Когда готовить сад к зиме, что нужно сделать каждому дачнику
Общество
Когда готовить сад к зиме, что нужно сделать каждому дачнику
Как подготовить дачный водопровод к зиме: полный гайд для владельцев
Семья и жизнь
Как подготовить дачный водопровод к зиме: полный гайд для владельцев
Как подготовить теплицу к весне: смесь из 4 компонентов, которая оживит почву и даст богатый урожай
Общество
Как подготовить теплицу к весне: смесь из 4 компонентов, которая оживит почву и даст богатый урожай
дачи
зима
участки
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового
Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Российские военные придумали, как увеличить дальность дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.