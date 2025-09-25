Россиянам рассказали, как не потерять миллионы при подготовке дачи к зиме

Во время подготовки дачи к зиме стоит проверить состояние электропроводки, очистить дымоход от сажи и осмотреть печь, чтобы избежать многомиллионных потерь, передает Lenta.ru со ссылкой на экспертов. По данным МЧС, за первые три месяца 2025 года ущерб от пожаров в России превысил 6,8 млрд рублей, причем значительная часть возгораний пришлась на загородные участки.

Правильно «законсервированная» дача спокойно переживает зиму — материалы не отсыревают и не теряют формы, а весной владельцы не сталкиваются с дополнительными расходами, — говорится в материале.

Специалисты также советуют проверить щиток и очистить участок от сухих растений и мусора. При этом, по их словам, особое внимание нужно уделить пожарной безопасности вокруг отопительных приборов, поскольку наиболее частыми причинами пожаров становятся аварийная работа проводки, неисправные печи и неосторожное обращение с огнем.

