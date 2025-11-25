День матери
25 ноября 2025 в 15:49

В российском регионе ограничат время продажи алкоголя до 20:00

Алкоголь в Курганской области будут продавать с 10:00 до 20:00

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Алкоголь в Курганской области будут продавать с 10:00 до 20:00, сообщила пресс-служба областной думы. В настоящее время спиртные напитки можно приобрести с 08:00 до 22:00. Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года. Исключением из правила будет розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 20:00 до 10:00 по местному времени, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что до конца 2025 года все специализированные алкогольные магазины в регионе будут продавать продукты. Он пояснил, что соответствующая договоренность уже достигнута с известными сетями. Филимонов рассказал, что после ограничения продажи алкоголя двумя часами в день сократилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением спиртного.

До этого стало известно, что в Республике Алтай введут полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. По словам главы региона Андрея Турчака, существенное ужесточение необходимо на фоне возросшего уровня смертности, который с прошлого года превышает уровень рождаемости.

Россия
Курганская область
продажи
алкогольные напитки
