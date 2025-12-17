Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 14:05

Путин заявил о сокрушении украинских элитных отрядов

Путин: ВС РФ успешно продвигаются и перемалывают части ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
ВС РФ продолжают успешно продвигаться вперед, нанося поражение даже элитным украинским подразделениям, включая те, что обучены и оснащены западными странами, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части, — поделился Путин.

Также российский лидер рассказал, что ВС РФ освободили за год свыше 300 населенных пунктов, включая крупные города и укрепленные районы. По словам лидера государства, противники не устояли перед мужеством и воинским искусством российских бойцов.

Кроме того, Путин отметил, что за спиной украинских властей стоит потенциал стран — участниц НАТО. По его словам, Альянс беспрерывно оказывает Киеву военную помощь.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция России по поводу идеи размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. Так он прокомментировал сообщения «коалиции желающих» о возможности появления воинского континента ЕС на украинской территории после подписания мирного соглашения.

Владимир Путин
ВС РФ
ВСУ
Минобороны РФ
