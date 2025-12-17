HR-эксперт дала ценные советы по посещению новогоднего корпоратива

На новогоднем корпоративе следует ограничить употребление алкоголя, заявила «Леди Mail» HR-эксперт Валерия Доманская. Она предложила чередовать спиртные напитки с водой.

Во время самого мероприятия лучше проявлять искреннюю заинтересованность в общении с людьми, отметила Доманская. Нужно не бояться задавать вопросы людям и внимательно слушать их. При этом важно вовремя переключаться с одного человека на другого.

Перед выбором наряда на корпоратив рекомендуется узнать у организаторов формат мероприятия. Эксперт посоветовала соблюдать простую формулу: добавить к обычному стилю 10% элегантности и вычесть 20% официальности. Наконец, важно запланировать уход заранее, попрощаться со всеми и поблагодарить их за совместно проведенное время.

Ранее стилист Ольга Ким призвала отдать предпочтение не откровенным, а более спокойным нарядам для новогоднего корпоратива. Она порекомендовала придерживаться делового стиля.