Путин раскрыл, кому принадлежит инициатива на фронте Путин: Россия владеет инициативой по всей линии фронта

Вооруженные силы России сохраняют инициативу за собой по всему фронту, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. В ходе выступления, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля, президент отметил, что 2025 год стал важным для выполнения задач специальной военной операции.

Уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции <…>. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта, — подчеркнул Путин.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что предложение Путина о формировании на Украине временного управления под эгидой ООН, США, РФ и Европы создаст условия для организации легитимных выборов и референдума. Он отметил, что текущая власть в Киеве не намерена добровольно восстанавливать конституционный порядок.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что США пообещали России не принимать Киев в НАТО и поспособствовать передаче территорий. Москва также требует «восстановления прав» УПЦ и русского языка на Украине, отметил он.