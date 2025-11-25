День матери
25 ноября 2025 в 15:50

«Мы не фашисты»: депутат об ответе России на удары ВСУ по мирным жителям

Депутат Соболев: нанося ответный удар, РФ думает в том числе о населении Украины

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
При нанесении ударов в ответ на атаки ВСУ Россия учитывает безопасность населения Украины, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, украинская армия продолжает атаковать РФ по указаниям из Европы с целью саботажа мирных переговоров.

Я не думаю, что Россия соревнуется с Украиной, кто больше нанесет ударов беспилотными летательными аппаратами. Мы же не фашисты. Мы должны думать и об украинском населении. Они такие же русские люди, как и мы. Европейским хозяевам Киева очень важно не допустить никакого мирного соглашения под эгидой [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) или каким-либо другим. Им важно продолжать боевые действия. Им очень нужно сохранить Украину как плацдарм для нападения на Россию. Им важно то, чтобы большая часть ВС РФ по-прежнему была завязана в украинском конфликте, — высказался Соболев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ответ на атаки Киева по гражданским целям российские военные нанесли массированный удар по военным объектам Украины. По информации ведомства, все цели были успешно поражены.

Украина
СВО
Россия
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
