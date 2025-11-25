«Мы не фашисты»: депутат об ответе России на удары ВСУ по мирным жителям Депутат Соболев: нанося ответный удар, РФ думает в том числе о населении Украины

При нанесении ударов в ответ на атаки ВСУ Россия учитывает безопасность населения Украины, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, украинская армия продолжает атаковать РФ по указаниям из Европы с целью саботажа мирных переговоров.

Я не думаю, что Россия соревнуется с Украиной, кто больше нанесет ударов беспилотными летательными аппаратами. Мы же не фашисты. Мы должны думать и об украинском населении. Они такие же русские люди, как и мы. Европейским хозяевам Киева очень важно не допустить никакого мирного соглашения под эгидой [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) или каким-либо другим. Им важно продолжать боевые действия. Им очень нужно сохранить Украину как плацдарм для нападения на Россию. Им важно то, чтобы большая часть ВС РФ по-прежнему была завязана в украинском конфликте, — высказался Соболев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ответ на атаки Киева по гражданским целям российские военные нанесли массированный удар по военным объектам Украины. По информации ведомства, все цели были успешно поражены.