Юрист раскрыл шансы племянниц Жириновского оспорить наследство

Договор ренты предусмотрен Гражданским Кодексом РФ и должен соблюдаться, пояснил NEWS.ru юрист Александр Карабанов, комментируя отказ суда признать недействительным соглашение, заключенное между покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и его сестрой Любовью. Она умерла через четыре года после подписания документа. Эксперт подчеркнул, что при соблюдении всех формальностей и выполнении сторонами всех оговоренных условий, у племянниц политика практически нет шансов выиграть.

Да, в практике бывают случаи, когда одна сторона договора, взяв на себя некие социальные обязательства перед владельцем квартиры, такие как обеспечение медицинским лечением, регулярная покупка продуктов, средств первой необходимости и другие, не выполняет такие условия. Тогда владелец квартиры в судебном порядке может расторгнуть данный договор, — пояснил он.

24 ноября Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу племянниц Владимира Жириновского, которые судились с сыновьями политика Давидом Гарсиа (Игорем Лебедевым) и Олегом Эйдельштейном. Родственницы Жириновского требовали признать недействительным договор пожизненной ренты, заключенный в 2016 году между политиком и его сестрой, и вернуть квартиру женщины в ее наследство. Племянницы считают, что в момент заключения договора Любовь Жириновская не была способна осознавать свои действия.

Как заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин, практика показывает, что наследники получателя ренты редко добиваются успеха в оспаривании договора, если сам получатель при жизни не предпринял никаких шагов для этого.