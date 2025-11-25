Адвокат оценил шансы племянниц Жириновского на возвращение имущества

Вероятность того, что племянницы основателя ЛДПР Владимира Жириновского смогут вернуть утраченное имущество, крайне мала, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин, комментируя новость о проигранном девушками суде против сыновей политика о пожизненном содержании. По его словам, апелляция была отклонена, поскольку в договоре не обнаружили нарушений.

По информации СМИ, истцы — племянницы Владимира Жириновского — обжалуют договор пожизненного содержания, или пожизненной ренты, по которому имущество переходит к сыновьям политика. Решение суда выглядит вполне обоснованным: если договор был оформлен корректно, получающая сторона исполнила обязанности и нет доказательств существенного нарушения со стороны плательщика, то суд скорее откажет в признании недействительности. Оценивать шансы конкретного дела — не сильно благодарная история, потому что мы не знаем деталей. Если подходить статистически, то шансы невелики, но они никогда не равны нулю, — подчеркнул Жорин.

Он добавил, что в российском праве договоры ренты, включая пожизненную, и договоры пожизненного содержания с иждивением регулируются особым образом: их можно оспорить, но условия для этого довольно строгие. По словам Жорина, практика показывает: наследники получателя ренты редко добиваются успеха в оспаривании договора, если сам получатель при жизни не предпринял никаких шагов для этого.

Суды указывают, что договор считается заключенным и действующим, если он удостоверен в надлежащей форме и стороны им воспользовались. Ошибки в форме или недобросовестность сторон могут стать основанием для признания недействительным. В деле Жириновского, как видно, апелляция отказала племянницам, что говорит либо о том, что договор признан действительным, либо об отсутствии оснований для его оспаривания по инстанциям, — заключил Жорин.

