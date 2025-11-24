Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 03:47

Нотариусов обязали сообщать наследникам особую информацию об умершем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нотариусы с понедельника, 24 ноября, обязаны сообщать наследникам о долгах умершего, которые те должны будут погасить после принятия наследства, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). В материале говорится, что эта мера призвана дать наследникам возможность хорошо подумать — вступать в наследство или отказаться от него.

Такое требование призвано помочь потенциальным получателям наследства принять взвешенное и обдуманное решение — вступать в это наследство или отказаться от него, — объяснил собеседник агентства.

Ранее юрист Алина Лактионова отметила, что даже при наличии правильно оформленного завещания россияне могут лишиться прав на наследство, если будут найдены ошибки в процедуре регистрации последней воли умершего. Причинами также могут стать недееспособность завещателя, составление документа под влиянием обмана, угрозы или насилия либо подлог документа или фальсификация подписи.

До этого юрист Матфей Свиридов сообщил, что передать квартиру детям при жизни можно через дарение или договор пожизненной ренты. По его словам, каждый из способов имеет свои риски и подходит под разные семейные обстоятельства.

наследство
умершие
долги
нотариусы
