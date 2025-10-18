Россиянам объяснили, можно ли лишить наследства вопреки завещанию Юрист Лактионова: завещание могут оспорить из-за ошибок при его составлении

Даже при наличии правильно оформленного завещания россияне могут лишиться прав на наследство, если будут найдены ошибки в процедуре регистрации последней воли умершего, сообщила партнер юридической компании «Митра» Алина Лактионова. По ее словам, которые приводит агентство «Прайм», причинами также могут стать недееспособность завещателя, составление документа под влиянием обмана, угрозы или насилия либо подлог документа или фальсификация подписи.

Именно поэтому при составлении завещания, особенно пожилыми людьми, целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания, — поделилась Лактионова.

Также важно соблюдать требования закона — например, потенциальные наследники не должны присутствовать при подписании документа. Лактионова привела пример, когда нахождение наследников в комнате при оформлении завещания у тяжелобольного стало основанием для отмены документа судом.

Отдельно юрист напомнила о шестимесячном сроке принятия наследства, нарушение которого можно восстановить только через суд при наличии уважительных причин. Кроме того, закон гарантирует обязательные доли несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, супругу и родителям умершего, несмотря на завещание, что может уменьшить часть имущества, предназначенную другим наследникам.

Ранее юрист Матфей Свиридов рассказал, что передать квартиру детям при жизни можно через дарение или договор пожизненной ренты. По его словам, каждый из способов имеет свои риски и подходит под разные семейные обстоятельства.