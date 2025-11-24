Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год Турэксперт Осипова: россияне выбирают Египет и Таиланд для новогодних поездок

Чаще всего для новогодних поездок российские туристы выбирают Египет и Таиланд, рассказала Общественной Службе Новостей исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова. Эксперт подчеркнула, что также популярностью пользуются Алжир, Тунис, Эфиопия и Сейшелы.

Лидирующие направления — это Египет и Таиланд. Также сейчас туристы выбирают Алжир, Тунис, Эфиопию, Сейшелы, с которыми у нас прямые перелеты. Дальше — Кения, ЮАР, Танзания, Марокко. Также поедут в Китай, Вьетнам, на Кубу, — отметила турэксперт.

Осипова обратила внимание, что Турция и Мальдивы также пользуются спросом среди российских туристов. По ее словам, важную роль играет транспортная доступность — зарубежных направлений, с которыми у России прямое авиасообщение, за последнее время стало больше.

Глава туркомпании Ксения Переина ранее рассказала, что одним из лидеров по бронированиям зарубежных путевок на зиму у россиян стал Вьетнам. При этом популярность получил не город Нячанг, куда многие летали в прошлом году, а остров Фукуок, куда открылись прямые перелеты, уточнила она.