День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 15:15

Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год

Турэксперт Осипова: россияне выбирают Египет и Таиланд для новогодних поездок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Чаще всего для новогодних поездок российские туристы выбирают Египет и Таиланд, рассказала Общественной Службе Новостей исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова. Эксперт подчеркнула, что также популярностью пользуются Алжир, Тунис, Эфиопия и Сейшелы.

Лидирующие направления — это Египет и Таиланд. Также сейчас туристы выбирают Алжир, Тунис, Эфиопию, Сейшелы, с которыми у нас прямые перелеты. Дальше — Кения, ЮАР, Танзания, Марокко. Также поедут в Китай, Вьетнам, на Кубу, — отметила турэксперт.

Осипова обратила внимание, что Турция и Мальдивы также пользуются спросом среди российских туристов. По ее словам, важную роль играет транспортная доступность — зарубежных направлений, с которыми у России прямое авиасообщение, за последнее время стало больше.

Глава туркомпании Ксения Переина ранее рассказала, что одним из лидеров по бронированиям зарубежных путевок на зиму у россиян стал Вьетнам. При этом популярность получил не город Нячанг, куда многие летали в прошлом году, а остров Фукуок, куда открылись прямые перелеты, уточнила она.

путешествия
праздники
поездки
Таиланд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вскрылась неожиданная деталь о пропавшей в Стамбуле с сыном москвичке
Пропавшую жительницу Ревды нашли
Россиянам дали советы, как бороться с обострениями сезонных болезней ЖКТ
Захарова жестко прошлась по западным СМИ из-за Украины
Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве
Эксперт предупредил о последствиях ограничения скидок на маркетплейсах
Раскрыто, в какой области нейросеть заменит человека
Мужчина потерял зрение из-за привычки использовать телефон ночью
В Ростехе раскрыли, в чем Россия обогнала все мировые державы
«Ледяные склепы»: экс-депутат Рады раскрыл, что ждет украинцев зимой
Таможенники передали военным запчасти к самолетам на 1,42 млрд рублей
Европейскую страну уличили в тайной помощи ВСУ
В России начали падать цены на один вид жилья
Никакой мир Европе не нужен: почему ЕС саботирует план Трампа по Украине
В КНР изобрели уникальный беспилотник
Депутат Рады объявила забастовку из-за серого кардинала Зеленского
Польский премьер обрушился с критикой на мирный план Трампа
Хирург объяснил, почему важно соблюдать диету после бариатрической операции
Стало известно, почему Тимати не спешит жениться
Бестемьянова раскрыла значение Туктамышевой в мировом фигурном катании
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.