Названо новое популярное направление для пляжного отдыха зимой

Одним из лидеров по бронированиям зарубежных путевок на зиму у россиян стал Вьетнам, рассказала в беседе с NEWS.ru глава туркомпании Ксения Переина. При этом популярность получил не город Нячанг, куда многие летали в прошлом году, а остров Фукуок, куда открылись прямые перелеты, уточнила она.

Это отдельный остров, тоже очень интересное направление, там тепло, даже жарко, высокий сезон начиная с ноября по март-начало апреля. Если на Нячанге с ноября по февраль низкий сезон, сейчас идут дожди, море волнуется, то на Фукуоке солнце светит двадцать четыре на семь в дневное время, — отметила турэксперт.

Переина указала, что на Фукуок самолеты из Москвы летают не так часто, из-за чего данное направление стоит дороже. По ее словам, тур на двоих на девять ночей в феврале по программе «все включено» в хорошем четырехзвездочном отеле обойдется в 334 тысячи рублей.

Ранее журналисты на основе данных ЕМИСС подсчитали, что количество туристических поездок граждан России в Китай достигло максимального показателя за 13 лет, составив 383 тысяч визитов в период с июля по сентябрь. Рост турпотока продемонстрировал увеличение на 13% относительно предыдущего квартала и почти на четверть в годовом сопоставлении. Эксперты связывают это с введением безвизового режима, который начал действовать с 15 сентября текущего года.