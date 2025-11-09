Россияне установили туристический рекорд в Китае Количество поездок россиян в Китай достигло максимума за 13 лет

Количество туристических поездок граждан России в Китай достигло максимального показателя за 13 лет, составив 383 тыс. визитов в период с июля по сентябрь, свидетельствуют данные РИА Новости на основе информации ЕМИСС. Рост турпотока продемонстрировал увеличение на 13% относительно предыдущего квартала и почти на четверть в годовом сопоставлении.

Значительное повышение интереса российских путешественников к китайскому направлению эксперты связывают с введением безвизового режима, который начал действовать с 15 сентября текущего года. Данная мера существенно упростила процедуру пересечения границы для граждан обеих стран.

Ранее доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев сообщил о введении рядом государств — участников Европейского союза национальных ограничений на въезд для российских туристов. Эксперт уточнил, что соответствующие меры были приняты Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Чехией, Финляндией, Норвегией, Бельгией и Нидерландами еще до утверждения аналогичного решения на уровне Еврокомиссии.