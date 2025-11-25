День матери
25 ноября 2025 в 16:28

Лукашенко оправдал литовских дальнобойщиков на границе

Лукашенко заявил о невиновности литовских водителей в ситуации на границе

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Литовские автомобильные перевозчики не несут ответственности за создавшуюся ситуацию с блокировкой пропускных пунктов на литовско-белорусской границе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с главой Совбеза республики Александром Вольфовичем. Он подчеркнул, что водители и их профильные ассоциации абсолютно ни в чем не виноваты, передает БелТА.

Это люди ни в чем не повинные. Я уже говорил об этом: они ни в чем не виноваты. В том числе и их организации автоперевозчиков. В чем литовские автоперевозчики виноваты? Ни в чем, — сказал Лукашенко.

По его словам, в настоящее время на границе скопилось примерно 1,8 тыс. грузовых автомобилей под литовской регистрацией. Среди водителей этих фур находятся граждане различных государств, включая саму Литву, Россию, Белоруссию и Казахстан.

Президент отметил, что литовская сторона в конечном счете открыла границу, хотя и не желает признавать свою вину. Лукашенко заключил, что объективная оценка ситуации очевидна для всех участников данного процесса.

Ранее Лукашенко допустил, что литовские власти могут пытаться повлиять на водителей большегрузов, оставшихся на территории Белоруссии, вынуждая их занимать некоторую позицию, в том числе политическую. Он пообещал, что представители СМИ смогут пообщаться с водителями большегрузов.

