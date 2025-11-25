В Госдуме рассказали о последствиях выхода Польши из Евросоюза Депутат Алтухов: выход Польши из ЕС обрушит экономику страны и подорвет ЕС

Последствия выхода Польши из ЕС были бы крайне серьезными для страны и разрушительными для Евросоюза, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. Таким образом он прокомментировал обвинения главы польского МИД Радослава Сикорского в адрес президента Кароля Навроцкого в том, что последний готовит выход Варшавы из Европейского союза.

Польская экономика в значительной степени зависит от европейских фондов, общего рынка и стабильных инвестиционных потоков. Потеря доступа к ним привела бы к ослаблению национальной валюты, снижению конкурентоспособности экспорта и росту социальной нагрузки. Наиболее уязвимым окажется именно средний класс — основа экономического развития Польши последних десятилетий, — считает Алтухов.

По его словам, не только для Польши, но и для ЕС подобный шаг также стал бы существенным ударом.

Польша занимает ключевую позицию в Центрально-Восточной Европе, является одной из крупнейших экономик региона и важным участником общеевропейских инициатив в сфере безопасности. Polexit усилил бы центробежные тенденции, уже заметные на фоне расхождений по миграционному регулированию, энергетической политике и вопросам оборонного сотрудничества, — сказал депутат.

Собеседник NEWS.ru не исключил, что обсуждение такого сценария в Польше может найти отклик и в других государствах ЕС, где евроскептические настроения уже присутствуют в общественно-политическом дискурсе.

Это ставит под сомнение устойчивость существующей модели интеграции Европы и требует от европейских структур пересмотра механизмов принятия решений и согласования интересов. Фактически ЕС сегодня — это истлевающая ткань, где ослабевают интеграционные связи и не все готовы мириться с волюнтаристскими решениями Брюсселя, — резюмировал Алтухов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ с Польшей деградировали окончательно. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Сикорского, заявившего о закрытии последнего работающего генконсульства России в Гданьске.