День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 16:15

В Госдуме рассказали о последствиях выхода Польши из Евросоюза

Депутат Алтухов: выход Польши из ЕС обрушит экономику страны и подорвет ЕС

Сергей Алтухов Сергей Алтухов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Последствия выхода Польши из ЕС были бы крайне серьезными для страны и разрушительными для Евросоюза, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. Таким образом он прокомментировал обвинения главы польского МИД Радослава Сикорского в адрес президента Кароля Навроцкого в том, что последний готовит выход Варшавы из Европейского союза.

Польская экономика в значительной степени зависит от европейских фондов, общего рынка и стабильных инвестиционных потоков. Потеря доступа к ним привела бы к ослаблению национальной валюты, снижению конкурентоспособности экспорта и росту социальной нагрузки. Наиболее уязвимым окажется именно средний класс — основа экономического развития Польши последних десятилетий, — считает Алтухов.

По его словам, не только для Польши, но и для ЕС подобный шаг также стал бы существенным ударом.

Польша занимает ключевую позицию в Центрально-Восточной Европе, является одной из крупнейших экономик региона и важным участником общеевропейских инициатив в сфере безопасности. Polexit усилил бы центробежные тенденции, уже заметные на фоне расхождений по миграционному регулированию, энергетической политике и вопросам оборонного сотрудничества, — сказал депутат.

Собеседник NEWS.ru не исключил, что обсуждение такого сценария в Польше может найти отклик и в других государствах ЕС, где евроскептические настроения уже присутствуют в общественно-политическом дискурсе.

Это ставит под сомнение устойчивость существующей модели интеграции Европы и требует от европейских структур пересмотра механизмов принятия решений и согласования интересов. Фактически ЕС сегодня — это истлевающая ткань, где ослабевают интеграционные связи и не все готовы мириться с волюнтаристскими решениями Брюсселя, — резюмировал Алтухов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ с Польшей деградировали окончательно. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Сикорского, заявившего о закрытии последнего работающего генконсульства России в Гданьске.

Польша
Евросоюз
Радослав Сикорский
Кароль Навроцкий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп раскрыл, кто точно может попасть в список обвиняемых НАБУ
Меган Маркл заподозрили в клептомании
Российские строители обнаружили взрывоопасную «заначку»
На юге Таиланда началась масштабная эвакуация из-за сильного наводнения
Суд ЕС вынудил Польшу признавать однополые браки
Появились кадры встречи Путина с беркутами в Киргизии
В Киеве оценили ключевые элементы плана США по урегулированию
В России предложили разбирать кейсы блогеров на лекциях по основам семьи
Собчак похвасталась кольцом за 6 млн рублей
Удар «Кинжала» и сбитая миной «Баба-яга»: новости СВО на вечер 25 ноября
В Госдуме ответили, почему Евросоюз отказался от своего плана по Украине
Нашли крайнюю: суд оправдал женщину, обвиняемую в убийстве пенсионерки
Врач обозначила главные ошибки в лечении насморка
Суд отказал в возврате квартиры обманутой мошенниками пенсионерке
Виктория Боня раскрыла стоимость онлайн-обучения дочери
Врач предупредила об опасных последствиях запущенного насморка
Союзники Киева приняли окончательное решение по мирному плану США
Двухлетняя девочка пострадала из-за комплекта «Хэппи Мил»
Стубб назвал ближайшие дни для Украины решающими
Сябитова поддержала идею ввести лекции для будущих родителей в институтах
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.