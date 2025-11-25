День матери
25 ноября 2025 в 16:25

Жителю Петербурга назначили штраф за оскорбление россиян

В Петербурге наказали мужчину на 30 тыс. рублей за оскорбление россиян

Житель Санкт-Петербурга Александр Пимкин получил штраф в размере 30 тыс. рублей за публикацию с оскорблениями граждан России, сообщила пресс-служба городских судов. Судья посчитал, что такие формулировки унижают человеческое достоинство и выражают неуважение к государственным институтам.

Пимкин неоднократно размещал в открытом доступе в одном из мессенджеров комментарии, называя граждан Российской Федерации орками и биомусором, говорится в сообщении.

Мужчина признал вину. Дело рассматривал Невский районный суд Петербурга.

Ранее стало известно, что в школе № 47 города Оренбурга проводится служебная проверка, инициированная после публикаций о ненадлежащем поведении учительницы физики. Ученики пожаловались, что педагог кричит на школьников и унижает их.

Один из них снял на камеру момент урока, в ходе которого преподаватель назвала мальчика «жирной свиньей». Источник канала уточняет, что руководство учреждения знало о поведении учительницы, но закрывало на это глаза, поскольку она является единственным преподавателем физики в школе.

