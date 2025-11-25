Фекальный сталкер из Москвы остался безнаказанным

В Москве полиция не стала возбуждать дело против мужчины, который развесил в подъезде жилого дома фотографии местной жительницы и измазал их экскрементами. Об этом NEWS.ru рассказала девушка Варвара, чьи фото были использованы. Она требовала наказать обидчика по статьям о хулиганстве и нарушении неприкосновенности частной жизни.

На стенах подъезда, в лифте, на лестничной клетке — везде были мои фотографии. И не абы какие, а четко подобранные на вкус «мстителя» — из моих соцсетей. Теперь я знаю, что ему нравятся розовые купальники и красные корсеты. Эта зарисовка сама по себе была не проблемой, а вот то, что весь подъезд был угваздан еще и говном, — уже проблемой для всех жителей, — рассказала Варвара.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 ноября. Варвара нашла записи с камер наблюдения, где видно, что в подъезд заходят двое мужчин в масках. Девушка уверена, что заказчик или исполнитель — это мужчина, которому она отказала в интимной близости после знакомства в тренажерном зале.

Ранее в Москве силовики задержали мужчину, преследовавшего студентку. Им оказался ее бывший возлюбленный, который более года не оставлял девушку в покое. В частности, он стоял около вуза с табличкой «Чего ты боишься? Наташа, не молчи».