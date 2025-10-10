«Чего ты боишься?»: в Москве задержали сталкера студентки В Москве задержали мужчину, который больше года преследовал бывшую девушку

В Москве силовики задержали мужчину, преследовавшего студентку, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичной Росгвардии. Им оказался ее бывший возлюбленный, который более года не оставлял девушку в покое. В частности, он стоял около вуза с табличкой «Чего ты боишься? Наташа, не молчи».

Патруль вневедомственной охраны получил сигнал «Тревога» из университета в Госпитальном переулке. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили, что молодой человек пытался проникнуть на территорию вуза, преследуя студентку, и немедленно его задержали.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный — 25-летний москвич, бывший возлюбленный потерпевшей. После задержания мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

