10 октября 2025 в 12:05

«Чего ты боишься?»: в Москве задержали сталкера студентки

В Москве задержали мужчину, который больше года преследовал бывшую девушку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве силовики задержали мужчину, преследовавшего студентку, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичной Росгвардии. Им оказался ее бывший возлюбленный, который более года не оставлял девушку в покое. В частности, он стоял около вуза с табличкой «Чего ты боишься? Наташа, не молчи».

Патруль вневедомственной охраны получил сигнал «Тревога» из университета в Госпитальном переулке. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили, что молодой человек пытался проникнуть на территорию вуза, преследуя студентку, и немедленно его задержали.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный — 25-летний москвич, бывший возлюбленный потерпевшей. После задержания мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее сотрудники Пушкинского отдела Росгвардии задержали мужчину, который преследовал детей в одном из супермаркетов города. На пульт централизованной охраны поступила информация от органов внутренних дел о том, что в магазине на улице Просвещения неизвестный совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

Росгвардия
Москва
преследования
сталкеры
