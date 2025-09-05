Пьяный мужчина преследовал девочек и попал в руки правоохранителей

Сотрудники Пушкинского отдела Росгвардии задержали мужчину, который преследовал детей в одном из супермаркетов города, сообщили NEWS.ru в ведомстве. На пульт централизованной охраны поступила информация от органов внутренних дел о том, что в магазине на улице Просвещения неизвестный совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

Прибыв на место, росгвардейцы установили, что мужчина сначала бесцельно перемещался по торговому залу, а затем начал преследовать девочек и схватил одну из них за руку. Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии начали поиски.

Вскоре неподалеку от магазина был задержан 33-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотивы своих действий. Задержанный был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом посетителям детской площадки на улице Туристской. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы оперативно задержали 32-летнего правонарушителя. От мужчины ощущался выраженный запах алкоголя, при этом он не смог внятно объяснить мотивы своих действий.