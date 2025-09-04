Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом В Москве на детской площадке росгвардейцы задержали мужчину с ножом

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который угрожал ножом посетителям детской площадки на улице Туристская, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. По поступившей информации, нетрезвый гражданин устроил драку.

Прибывшие на место росгвардейцы оперативно задержали 32-летнего правонарушителя. От мужчины ощущался сильный запах алкоголя, а объяснить причины своего поведения он не смог. Задержанного доставили в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, преследовавшего двух девушек, он также угрожал им ножом. Как сообщили в ведомстве, у задержанного также был изъят газовый баллончик. Росгвардейцы оперативно прибыли на место после получения сообщения о правонарушении. По свидетельским показаниям, мужчина достал охотничий нож и начал угрожать прохожим.

До этого житель Чехова попытался совершить кражу в супермаркете на Лопасненской улице. Он спрятал в свой рюкзак более двадцати плиток шоколада, однако его задержали росгвардейцы. Нарушителем оказался 35-летний уроженец Алтайского края. Расследование показало, что ранее он уже совершал кражи в этом магазине.