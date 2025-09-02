Россиянин угрожал девушкам охотничьим ножом

Сотрудники коломенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который преследовал двух девушек и угрожал им ножом, рассказали NEWS.ru в ведомстве. У него также был обнаружен газовый баллончик.

Сотрудники Росгвардии получили сообщение о нарушении закона на улице Добролюбова и оперативно прибыли на место. По словам свидетелей, мужчина вытащил охотничий нож и начал угрожать им окружающим.

Правоохранительные органы получили информацию о нарушителе и начали его поиски. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 43-летний местный житель.

Задержанный передан в руки полиции для проведения дальнейшего расследования.

Ранее в Австрии мужчина напал на мусульманку, пытаясь заставить ее съесть свиную сосиску. В результате инцидента пострадавшая получила телесные повреждения.

До этого в Белгородской области мужчина напал с вилами на полицейского. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения проник в чужой дом, после чего пытался скрыться и оказал сопротивление сотруднику полиции при задержании.