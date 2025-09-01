Мужчина изрешетил вилами сотрудника полиции

В Белгородской области перед судом предстанет мужчина, набросившийся с вилами на сотрудника полиции, пишет Lenta.ru со ссылкой на региональное управление СК России. Инцидент произошел в селе Поповка.

Вечером 18 июля мужчина поссорился со своей знакомой. После конфликта женщина зашла в один из частных домов. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения последовал за ней. В итоге он проник в жилище против воли хозяев. Те обратились в полицию и сообщили о произошедшем.

Правонарушитель успел скрыться, но позже его нашли у себя дома. На просьбу проехать в отделение он отреагировал агрессивно: схватил вилы и нанес ими телесные повреждения сотруднику полиции. Мужчине предъявлены обвинения в применении насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти, а также в незаконном проникновении в жилище.

Ранее в Москве задержали мужчину, напавшего на полицейских. Преступление произошло 27 августа у одного из домов на Щелковском шоссе. Нападавшим оказался мигрант. Сперва он поджег два предмета, а затем достал нож.