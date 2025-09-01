День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 19:52

Мужчина изрешетил вилами сотрудника полиции

В Белгородской области осудят местного жителя, ранившего вилами полицейского

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области перед судом предстанет мужчина, набросившийся с вилами на сотрудника полиции, пишет Lenta.ru со ссылкой на региональное управление СК России. Инцидент произошел в селе Поповка.

Вечером 18 июля мужчина поссорился со своей знакомой. После конфликта женщина зашла в один из частных домов. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения последовал за ней. В итоге он проник в жилище против воли хозяев. Те обратились в полицию и сообщили о произошедшем.

Правонарушитель успел скрыться, но позже его нашли у себя дома. На просьбу проехать в отделение он отреагировал агрессивно: схватил вилы и нанес ими телесные повреждения сотруднику полиции. Мужчине предъявлены обвинения в применении насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти, а также в незаконном проникновении в жилище.

Ранее в Москве задержали мужчину, напавшего на полицейских. Преступление произошло 27 августа у одного из домов на Щелковском шоссе. Нападавшим оказался мигрант. Сперва он поджег два предмета, а затем достал нож.

полицейские
ранения
Белгородская область
суды
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка открыла подпольный питомник с 60 котами для донорства крови
Украинские военные заминировали почти весь Купянск и окрестности
Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС
В ФРГ ополчились против главы ЕК, заявившей об отправке войск на Украину
Конфликт из-за кашля закончился поножовщиной между супругами
Легкий и скорострельный: чем уникален новый автомат АМ-17 от «Калашникова»
Соленые помидоры на зиму: готовим по старинному надежному рецепту
В РФ открыли факультет искусственного интеллекта: что известно, поступление
Сомнолог указал на интересную особенность сна у младшеклассников
Ушла из жизни гендиректор Недели моды
Британка обвинила врачей на Тенерифе в расизме после отказа помочь
Объяснена популярность Путина среди других лидеров на саммите ШОС
Слуцкий предложил взыскивать деньги с мигрантов по одной причине
На Западе разглядели в речи Путина намек на тайные договоренности с США
Фицо подтвердил встречу с Путиным в Китае
Пугачева удивила поклонников молодым образом
Морозы до минус 40, дачникам закрутили гайки с 1 сентября: что будет дальше
Чешская теннисистка разрыдалась во время матча из-за бывшего
Рекордное число ФАБ, Покровск: ситуация на фронтах СВО вечером 1 сентября
Фицо объявил дату встречи с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.