27 августа 2025 в 10:21

Мигрант кидался на полицейских с ножом

Мужчина напал на полицейских на Щелковском шоссе в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве задержали мужчину, который с ножом кидался на сотрудников полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Преступника скрутили 27 августа у одного из домов на Щелковском шоссе.

Злоумышленник угрожал стражам порядка, в том числе посягал на жизнь и здоровье сотрудников полиции. Благодаря грамотным действиям полицейских никто не пострадал, — сказали в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Baza, нападавший — мигрант. Он поджег два предмета и стоял на дороге, а при попытке задержания полицейскими достал нож.

До этого в Череповце задержаны двое мигрантов, которых подозревают в изнасиловании женщины. Они напали на женщину во дворе жилого дома. В результате было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ингушетии начальник компании «Чистый мир» сломал нос сотруднику после того, как тот заявил о желании уволиться. Как рассказал сам 36-летний пострадавший, занимающийся вывозом мусора, его работодатель резко отреагировал на новость об увольнении и нанес ему удар. В результате происшествия мужчину доставили в больницу Назрани.

мигранты
происшествия
полиция
Москва
