Мигрант кидался на полицейских с ножом Мужчина напал на полицейских на Щелковском шоссе в Москве

В Москве задержали мужчину, который с ножом кидался на сотрудников полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Преступника скрутили 27 августа у одного из домов на Щелковском шоссе.

Злоумышленник угрожал стражам порядка, в том числе посягал на жизнь и здоровье сотрудников полиции. Благодаря грамотным действиям полицейских никто не пострадал, — сказали в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Baza, нападавший — мигрант. Он поджег два предмета и стоял на дороге, а при попытке задержания полицейскими достал нож.

