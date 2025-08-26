Начальник сломал нос сотруднику, который захотел уволиться В Ингушетии начальник сломал нос сотруднику после его заявления об увольнении

В Ингушетии начальник компании «Чистый мир» сломал нос сотруднику после того, как тот сказал о желании уволиться, передает Telegram-канал «Сапа Кавказ» со ссылкой на источник. Мужчина был доставлен в больницу.

Как рассказал сам 36-летний пострадавший, занимающейся вывозом мусора, его работодатель резко отреагировал на новость об увольнении и нанес ему удар. В результате происшествия мужчину доставили в больницу Назрани. Там врачи диагностировали у него перелом носа. Однако госпитализация не потребовалась.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

Ранее в Дагестане произошло нападение на девушку и ее мать. Мужчина избил их, причем причиной нападения стал внешний вид девушки. Следственный комитет России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого в Дагестане спортсмен избил массажистку после того, как она рассказала другу о их интимной связи, что могло повредить его репутации и карьере. Конфликт временно удалось приостановить благодаря помощи друзей девушки.