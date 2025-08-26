В Дагестане мужчина избил девушку из-за внешности

В Дагестане возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который избил девушку и ее мать в городе Каспийске, передает СК РФ в своем Telegram-канале. По информации следователей, нападавший ударил девушку из-за ее внешнего вида. Когда за пострадавшую заступилась мать, мужчина также избил ее.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство), — уточнили в ведомстве.

