26 августа 2025 в 00:28

В Дагестане мужчина избил девушку из-за внешности

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Дагестане возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который избил девушку и ее мать в городе Каспийске, передает СК РФ в своем Telegram-канале. По информации следователей, нападавший ударил девушку из-за ее внешнего вида. Когда за пострадавшую заступилась мать, мужчина также избил ее.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство),уточнили в ведомстве.

Ранее в Махачкале спортсмен избил массажистку за то, что она якобы хотела раскрыть его интимные тайны. Между девушкой 30 лет и одним из местных бойцов после сеанса массажа произошла близость. Она не стала скрывать детали и раскрыла подробности другу мужчины, через которого он к ней попал.

До этого стало известно, что в Индии группа молодых людей подозревается в групповом изнасиловании несовершеннолетней. По имеющейся информации, 16-летняя жертва была обманом вывезена в лесной массив, где над ней надругались пять человек. Один из нападавших снимал происходящее на видео и шантажировал девушку публикацией записи в социальных сетях.

