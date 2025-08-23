Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 14:36

Компания друзей заманила в лес 16-летнюю девушку и надругалась над ней

В Индии компания друзей совершила групповое изнасилование 16-летней девушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индии группа молодых людей подозревается в групповом изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Bhaksar English. По имеющейся информации, 16-летняя жертва была обманом вывезена в лесной массив, где над ней надругались пять человек.

Один из нападавших снимал происходящее на видео и шантажировал девушку публикацией записи в соцсетях. После того, как потерпевшая рассказала о случившемся родителям, было подано заявление в полицию. Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых, остальные разыскиваются.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш был арестован учитель по обвинению в домогательствах к ученицам младших классов. Когда информация о его действиях раскрылась, разгневанные родители и местные жители ворвались в школу, избили подозреваемого и сами доставили его в полицию. Учителя отстранили от преподавания.

Кроме того, в США возбуждено уголовное дело против преподавателя Кима Уилсона, обвиняемого в сексуальных преступлениях в отношении учениц. 64-летний педагог использовал для домогательств основанный им же школьный кружок журналистики и домашние мероприятия. При обыске у мужчины были изъяты многолетние архивные записи его действий на различных носителях.

Индия
изнасилования
подростки
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Туманная морось и холод до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
В ВС России раскрыли, кто держал оборону в Клебан-Быке на самом деле
Пожар, раненый ребенок и волна дронов: как ВСУ атакуют РФ 23 августа
Американский архиепископ извинился за встречу с Путиным на Аляске
В киберполиции раскрыли, какие данные карты открывают доступ к счету
Скончалась легенда ГИТИСа
На Украине сообщили о гибели еще одного «призрака Киева»
Страшное ДТП под Хабаровском унесло жизни трех человек
В Атырау мужчина разбил жене голову и лишил ее жизни на глазах у детей
Пожар на рынке в Махачкале потушили
Фетисов рассказал печальные подробности состояния Константинова
Групповой удар российских войск привел к колоссальным потерям ВСУ
Пулково временно закрылся
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Суд разрешил Митрошиной съехать из квартиры свекра
Три человека погибли в лобовом ДТП под Краснодаром
«Лава хлынула наружу»: началось извержение вулкана Килауэа
Средства ПВО сбили над Россией 20 беспилотников за два часа
Компания друзей заманила в лес 16-летнюю девушку и надругалась над ней
В Госдуме раскрыли, чем на Украине займется духовный советник Трампа
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.