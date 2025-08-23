Компания друзей заманила в лес 16-летнюю девушку и надругалась над ней

В Индии группа молодых людей подозревается в групповом изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Bhaksar English. По имеющейся информации, 16-летняя жертва была обманом вывезена в лесной массив, где над ней надругались пять человек.

Один из нападавших снимал происходящее на видео и шантажировал девушку публикацией записи в соцсетях. После того, как потерпевшая рассказала о случившемся родителям, было подано заявление в полицию. Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых, остальные разыскиваются.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш был арестован учитель по обвинению в домогательствах к ученицам младших классов. Когда информация о его действиях раскрылась, разгневанные родители и местные жители ворвались в школу, избили подозреваемого и сами доставили его в полицию. Учителя отстранили от преподавания.

Кроме того, в США возбуждено уголовное дело против преподавателя Кима Уилсона, обвиняемого в сексуальных преступлениях в отношении учениц. 64-летний педагог использовал для домогательств основанный им же школьный кружок журналистики и домашние мероприятия. При обыске у мужчины были изъяты многолетние архивные записи его действий на различных носителях.