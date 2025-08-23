Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 11:44

Учитель заманивал школьниц в кружок журналистики ради домогательств

Учитель из США создал кружок журналистики ради домогательств к школьницам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американский преподаватель Ким Уилсон был привлечен к уголовной ответственности по факту сексуальных домогательств к несовершеннолетним ученицам, сообщает телеканал Fox40. 64-летний педагог из Сакраменто использовал для преступлений школьный журналистский кружок, который он сам основал, а также проводил мероприятия у себя дома.

Там он совершал действия сексуального характера с ученицами, часто фотографируя или записывая их на видео, — говорится в материале.

В ходе обыска в его квартире правоохранители обнаружили коллекцию DVD-дисков и других носителей с записанными материалами преступлений, которые он собирал в течение нескольких лет. Уилсон признал свою вину в отношении нескольких потерпевших.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш было возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего учителя, обвиняемого в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних учениц. Разгневанные родители и местные жители ворвались в школу, чтобы учинить самосуд над педагогом. После нападения они передали его правоохранителям. Подозреваемый был арестован и отстранен от преподавания.

