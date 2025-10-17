Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:43

Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году

Воробьев: в Подмосковье с января открыли 3,8 тысячи детских кружков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области с января открыли 3,8 тысячи детских кружков в самых разных направлениях, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он отметил, что на сегодняшний день внешкольные занятия в регионе посещают более 1,3 млн детей.

В Подмосковье большой выбор кружков и секций: творчество, спорт, иностранные языки, моделирование и многое другое. Наша задача — делать дополнительное образование доступным, содержательным, привлекать лучших педагогов, — пояснил Андрей Воробьев.

Весь процесс записи перевели в цифровой формат. Теперь каждый ребенок может самостоятельно выбрать понравившуюся программу, подать заявку и прийти на занятие, пояснил губернатор. Он добавил, что программы дополнительного образования осуществляют свыше 1,5 тысячи организаций. Среди них ДШИ, спортивные школы и центры детского творчества.

Ранее Воробьев рассказал, что в новом учебном году в связи с резким ростом популярности колледжей в Подмосковье увеличили количество бюджетных мест на четверть. Он уточнил, что число абитуриентов возросло на 65%.

