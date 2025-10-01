Воробьев рассказал о развитии колледжей Подмосковья

В новом учебном году в связи с резким ростом популярности колледжей в Подмосковье увеличили количество бюджетных мест на четверть, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он уточнил, что число абитуриентов возросло на 65%.

Плюс пять тысяч мест именно там, где нужны востребованные специалисты: электронщики, механики, авиаторы, технари. У ребят появилось больше возможностей учиться этим профессиям бесплатно. А всего в наших колледжах — более 170 направлений, по которым можно получить специальность и реализовать себя в любимом деле, — отметил Воробьев.

Губернатор также сообщил о комплексной модернизации учебных заведений в регионе. Работа ведется по нескольким направлениям: оснащение зданий современным оборудованием, а также разработка и внедрение передовых образовательных программ.

Ранее Воробьев заявил, что цифровые технологии активно внедряют в подмосковных школах, поэтому современным учителям важно уметь правильно и эффективно их использовать. По его словам, для педагогов важно сделать ИИ помощником.