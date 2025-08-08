В Индии родители школьников устроили самосуд над похотливым педагогом В Индии единственного учителя школы обвинили в домогательствах к ученицам

В индийском штате Мадхья-Прадеш 55-летнего педагога обвинили в сексуальных преступлениях против детей, передает Bhaskar English. Пострадавшими стали ученицы третьего и пятого класса. Известно, что родители детей чуть не устроили самосуд над педагогом.

По данным издания, девочки пожаловались на непристойные действия учителя, которые происходили в течение последних двух недель. Все это время дети боялись рассказать о произошедшем.

Родители школьниц вместе с жителями деревни ворвались в здание учебного заведения, напали на мужчину, а затем передали его полицейским. Подозреваемого арестовали и отстранили от работы. Во время допроса он отвергал свою виновность. Сообщается, что мужчина воспитывает трех дочерей.

Разъяренные родители требуют строгого наказания. Местные власти планируют объединить учреждение с другим и, возможно, закрыть его, так как задержанный оказался единственным педагогом в школе.

Ранее стало известно, что в Казани 22-летнего кассира подозревают в домогательствах к 12-летней девочке. По данным полиции, мужчина знал о возрасте школьницы, с которой познакомился в соцсетях. Во время одного из визитов в магазин молодой человек дотронулся до бедра школьницы. Она убрала руку и ушла, после чего пошла в полицию.