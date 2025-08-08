Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 15:55

В Индии родители школьников устроили самосуд над похотливым педагогом

В Индии единственного учителя школы обвинили в домогательствах к ученицам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Мадхья-Прадеш 55-летнего педагога обвинили в сексуальных преступлениях против детей, передает Bhaskar English. Пострадавшими стали ученицы третьего и пятого класса. Известно, что родители детей чуть не устроили самосуд над педагогом.

По данным издания, девочки пожаловались на непристойные действия учителя, которые происходили в течение последних двух недель. Все это время дети боялись рассказать о произошедшем.

Родители школьниц вместе с жителями деревни ворвались в здание учебного заведения, напали на мужчину, а затем передали его полицейским. Подозреваемого арестовали и отстранили от работы. Во время допроса он отвергал свою виновность. Сообщается, что мужчина воспитывает трех дочерей.

Разъяренные родители требуют строгого наказания. Местные власти планируют объединить учреждение с другим и, возможно, закрыть его, так как задержанный оказался единственным педагогом в школе.

Ранее стало известно, что в Казани 22-летнего кассира подозревают в домогательствах к 12-летней девочке. По данным полиции, мужчина знал о возрасте школьницы, с которой познакомился в соцсетях. Во время одного из визитов в магазин молодой человек дотронулся до бедра школьницы. Она убрала руку и ушла, после чего пошла в полицию.

Индия
педофилы
домогательства
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
В Курской области обнаружили останки солдата, брошенного командованием ВСУ
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9-10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.