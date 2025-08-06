Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 15:02

Кассир магазина в Казани приставал к 12-летней девочке

В Казани кассира магазина подозревают в приставаниях к 12-летней покупательнице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жителя Казани подозревают в домогательствах к 12-летней девочке, сообщает KazanFirst со ссылкой на региональное управление МВД. Предполагаемый педофил работает кассиром в одном из магазинов на проспекте Победы.

Пострадавшая отметила, что часто приходила в магазин за водой. Там девочка познакомилась с 22-летним кассиром, они начали общаться в социальных сетях. Мужчина знал о возрасте собеседницы, которая сама рассказала об этом в переписке.

Тем не менее во время одного из визитов в магазин молодой человек дотронулся до бедра школьницы. Девочка убрала руку и ушла, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские установили личность молодого человека. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки материалы направят в СК для принятия процессуального решения.

Ранее Московский областной суд вынес вердикт в отношении серийного педофила Виталия Шанкина, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима. Изначально прокурор запрашивал наказание в виде 23 лет колонии.

Казань
педофилы
домогательства
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.