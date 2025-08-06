Кассир магазина в Казани приставал к 12-летней девочке В Казани кассира магазина подозревают в приставаниях к 12-летней покупательнице

Жителя Казани подозревают в домогательствах к 12-летней девочке, сообщает KazanFirst со ссылкой на региональное управление МВД. Предполагаемый педофил работает кассиром в одном из магазинов на проспекте Победы.

Пострадавшая отметила, что часто приходила в магазин за водой. Там девочка познакомилась с 22-летним кассиром, они начали общаться в социальных сетях. Мужчина знал о возрасте собеседницы, которая сама рассказала об этом в переписке.

Тем не менее во время одного из визитов в магазин молодой человек дотронулся до бедра школьницы. Девочка убрала руку и ушла, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские установили личность молодого человека. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки материалы направят в СК для принятия процессуального решения.

Ранее Московский областной суд вынес вердикт в отношении серийного педофила Виталия Шанкина, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима. Изначально прокурор запрашивал наказание в виде 23 лет колонии.