Спортсмен избил массажистку из-за интимных секретов

Спортсмен избил массажистку за то, что она якобы хотела раскрыть его интимные тайны, передает Telegram-канал «Эхо Дагестана». По данным источника, между девушкой 30 лет и одним из местных бойцов после сеанса массажа произошла близость. Она не стала скрывать детали и раскрыла подробности другу мужчины, через которого он к ней попал.

Боец узнал о раскрытии своих интимных предпочтений и побоялся, что дальнейшее распространение личной информации станет большим ударом по его карьерной репутации. После чего направился к девушке и избил ее. Однако на помощь к пострадавшей вовремя подоспели ее друзья-спортсмены. Как отметил источник, конфликт на время приостановлен.

