25 августа 2025 в 12:30

Спортсмен избил массажистку из-за интимных секретов

В Махачкале спортсмен избил массажистку за угрозы разоблачения постельных тайн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спортсмен избил массажистку за то, что она якобы хотела раскрыть его интимные тайны, передает Telegram-канал «Эхо Дагестана». По данным источника, между девушкой 30 лет и одним из местных бойцов после сеанса массажа произошла близость. Она не стала скрывать детали и раскрыла подробности другу мужчины, через которого он к ней попал.

Боец узнал о раскрытии своих интимных предпочтений и побоялся, что дальнейшее распространение личной информации станет большим ударом по его карьерной репутации. После чего направился к девушке и избил ее. Однако на помощь к пострадавшей вовремя подоспели ее друзья-спортсмены. Как отметил источник, конфликт на время приостановлен.

Ранее стало известно, что в Индии группа молодых людей подозревается в групповом изнасиловании несовершеннолетней. По имеющейся информации, 16-летняя жертва была обманом вывезена в лесной массив, где над ней надругались пять человек. Один из нападавших снимал происходящее на видео и шантажировал девушку публикацией записи в социальных сетях.

Махачкала
избиения
массажи
спортсмены
