03 сентября 2025 в 13:15

Сотрудники Росгвардии обезвредили серийного похитителя шоколада

В Чехове росгвардейцы задержали подозреваемого в неоднократных кражах шоколада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Чехова в Московской области предпринял попытку кражи из супермаркета на Лопасненской улице, спрятав в рюкзак более 20 плиток шоколада, сообщили в управлении Росгвардии по Московской области. Мужчина был задержан сотрудниками ведомства. Нарушителем оказался 35-летний уроженец Алтайского края.

Прибыв по адресу, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что неизвестный спрятал более 20 плиток шоколада в рюкзак и попытался покинуть торговое помещение, не оплатив товар. Росгвардейцы незамедлительно задержали подозреваемого, — говорится в сообщении.

Было установлено, что прежде задержанный уже совершал кражи в магазине. В частности, он похитил средства личной гигиены и около 50 шоколадок. В общей сложности мужчина причинил супермаркету ущерб на 33 тыс. рублей. Его передали полиции.

Ранее сотрудники ОМОН «Авангард» главного управления Росгвардии по Москве устроили рейд в столичном хостеле. Всего там проживали 120 иностранных граждан, все они были доставлены в отделение полиции. Ведомство показало кадры работы силовиков.

