Опубликованы кадры рейда в московском хостеле, где проживали 120 мигрантов

Сотрудники ОМОН «Авангард» главного управления Росгвардии по Москве устроили рейд в столичном хостеле на Наро-Фоминской улице, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Всего в хостеле проживали 120 иностранных граждан, все они были доставлены в отделение полиции. Ведомство также показало кадры работы силовиков.

Всего было выявлено более 120 иностранных граждан. Задержанные лица доставлены в правоохранительные органы для проверки на предмет соблюдения миграционного законодательства и установления возможной причастности к правонарушениям, — говорится в сообщении.

Ранее трех жителей Волгограда задержали за фиктивную регистрацию более 1,2 тысячи мигрантов. Как уточнила представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые оформляли нелегалов в домах садоводческого товарищества, где те фактически не проживали. Возбуждено уголовное дело.

До этого схему нелегального трудоустройства мигрантов пресекли в Крыму. Участники группы оформляли иностранцам фиктивную регистрацию, предоставляли жилье и трудоустраивали на предприятия общепита, подделывая документы с указанием несуществующих стройплощадок.