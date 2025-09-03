Облава на «резиновые» дачи с нелегалами в российском городе попала на видео

Трех жителей Волгограда задержали за незаконную регистрацию 1,2 тысячи мигрантов

Трех жителей Волгограда задержали за фиктивную регистрацию более 1,2 тысячи мигрантов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Подозреваемые оформляли нелегалов в домах садоводческого товарищества, где те фактически не проживали.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам жительства и в офисе изъяты паспорта, фиктивные трудовые договоры, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Двое подозреваемых арестованы, третий находится под обязательством о явке. Всем нелегалам аннулировали регистрацию и выдали предписания о выезде из страны.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ пресекли схему нелегального трудоустройства мигрантов. Участники группы оформляли иностранцам фиктивную регистрацию, предоставляли жилье и трудоустраивали на предприятия общепита, подделывая документы с указанием несуществующих стройплощадок.