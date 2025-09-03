Облава на «резиновые» дачи с нелегалами в российском городе попала на видео

Трех жителей Волгограда задержали за фиктивную регистрацию более 1,2 тысячи мигрантов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Подозреваемые оформляли нелегалов в домах садоводческого товарищества, где те фактически не проживали.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам жительства и в офисе изъяты паспорта, фиктивные трудовые договоры, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Двое подозреваемых арестованы, третий находится под обязательством о явке. Всем нелегалам аннулировали регистрацию и выдали предписания о выезде из страны.
Ранее в Крыму сотрудники ФСБ пресекли схему нелегального трудоустройства мигрантов. Участники группы оформляли иностранцам фиктивную регистрацию, предоставляли жилье и трудоустраивали на предприятия общепита, подделывая документы с указанием несуществующих стройплощадок.