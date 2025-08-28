День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 16:11

Полиция Крыма раскрыла схему нелегальной миграции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму сотрудники УФСБ России раскрыли преступную схему, в ходе которой мигрантам предоставляли незаконное пребывание и трудоустройство на территории полуострова, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на ведомство. Возбуждено уголовное дело.

Участники преступной группы искали иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в РФ. За определенную плату злоумышленники организовывали фиктивную постановку на миграционный учет, а также предоставляли приезжим временное жилье и трудоустройство.

Фигуранты дела подделывали документы для оформления трудовых патентов. В бумагах указывались несуществующие строительные площадки, в то время как реальной сферой занятости мигрантов были предприятия общественного питания.

В Рязани ранее осудили организатора незаконной миграции за регистрацию около двух тысяч иностранцев. Мужчина занимался преступной деятельностью с 2021 по 2024 год.

мигранты
преступления
легализация
Крым
