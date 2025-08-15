Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 16:44

Россиянина осудили за незаконную регистрацию около двух тысяч мигрантов

В Рязани осудили организатора незаконной миграции около двух тысяч иностранцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Рязани осудили организатора незаконной миграции за регистрацию около двух тысяч иностранцев, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на ФСБ. Мужчина занимался преступной деятельностью с 2021 по 2024 годы.

В этот период он с помощью соучастников приобрел несколько жилых помещений, в которых фиктивно регистрировал граждан из стран Центральной Азии. Таким образом, иностранцы незаконно легализовались на территории РФ.

Приговор в отношении мужчины вынес Советский районный суд Рязани. Злоумышленнику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Нижегородской области перед судом предстанут организаторы канала незаконной миграции. По оценке полицейских, в ходе преступной схемы незаконно легализовались 348 мигрантов.

Рязань
мигранты
иностранцы
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он не изгой»: в Совфеде высказались о разговоре Лукашенко с Трампом
Красноярские школьники жестоко избили сверстницу после отказа отдать вейп
Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в российском пиве
Российский «Роллтон» подозревается в финансировании ВСУ
Реструктуризация долга: как изменить условия кредита?
Экс-подполковник СБУ раскрыл ожидания украинцев от саммита Путина и Трампа
Пламя охватило дом рядом с коттеджем короля эстрады
В российском регионе ищут пропавшую после ссоры с сожителем женщину
Консультантом Трампа на Аляске будет говоривший о российской угрозе генерал
Лукашенко сделал Трампу неожиданное предложение
«Ленинград» всё? Пять песен Шнурова под запретом — что грозит артисту
Военкоры увидели знак в переброске бомбардировщиков на Аляску
Стало известно, как Путин завершил свою поездку в Магадан
Зеленского обвинили во лжи из-за слов о завершении конфликта на Украине
Травмированного пенсионера-туриста спасли в горах Бурятии
Автоэксперт заступился за пешеходов с наушниками
Появились кадры последствий взрыва пороха на рязанском заводе «Эластик»
Кабачковая икра по ГОСТу: тот самый советский рецепт
В Рязанскую область направлено 100 спасателей для ликвидации последствий ЧП
Проверка на прочность: как тестируют новые инженерные сети
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.