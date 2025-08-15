Россиянина осудили за незаконную регистрацию около двух тысяч мигрантов

В Рязани осудили организатора незаконной миграции за регистрацию около двух тысяч иностранцев, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на ФСБ. Мужчина занимался преступной деятельностью с 2021 по 2024 годы.

В этот период он с помощью соучастников приобрел несколько жилых помещений, в которых фиктивно регистрировал граждан из стран Центральной Азии. Таким образом, иностранцы незаконно легализовались на территории РФ.

Приговор в отношении мужчины вынес Советский районный суд Рязани. Злоумышленнику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Нижегородской области перед судом предстанут организаторы канала незаконной миграции. По оценке полицейских, в ходе преступной схемы незаконно легализовались 348 мигрантов.