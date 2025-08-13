Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов

В Нижегородской области перед судом предстанут организаторы канала незаконной миграции, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на МВД России. По оценке полицейских, в ходе преступной схемы незаконно легализовались 348 мигрантов.

Организаторами фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет стали 33-летний уроженец ближнего зарубежья и два его сообщника. В преступной схеме также участвовала одна из сотрудниц МФЦ в городе Бор. С января 2023 года по апрель 2024 года она регистрировала мигрантов с помощью рабочей программы.

Главного заключили под стражу, двух его сообщников отпустили под подписку о невыезде. Четвертого фигуранта уголовного дела объявили в федеральный розыск.

В Кемерово женщине грозит тюремный срок за фиктивную регистрацию мигрантов. Она незаконно прописала восемь иностранцев в своей квартире на проспекте Шахтеров.