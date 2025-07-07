Жительница Кемерово пойдет под суд за фиктивную регистрацию мигрантов

В Кемерово женщине грозит тюремный срок за фиктивную регистрацию мигрантов, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Следственный комитет Кузбасса. Она незаконно прописала восемь иностранцев в своей квартире на проспекте Шахтеров.

В ходе предварительного расследования собрана убедительная доказательственная база, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в СК.

Уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет возбудили в 2024 году. Обвиняемая сотрудничала со следствием и дала показания. В настоящее время дело передано в суд. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге 46-летнюю предпринимательницу и 51-летнего дворника заподозрили в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».